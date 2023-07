Il Tesoro nella rete Telecom (con Kkr) se scioglie il nodo aiuti di stato

Se ne era già parlato la scorsa primavera (vedi Foglio del 6 marzo 2023), ma l’ingresso del Mef nella newco che potrebbe rilevare la rete Telecom è un’ipotesi sempre più concreta a due mesi dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta vincolante da parte del fondo americano Kkr (30 settembre). A Palazzo Chigi, dunque, l’opzione è sul tavolo da qualche tempo, ma se prima il ruolo del dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti veniva inquadrato più come garante per l’impegno finanziario che avrebbe dovuto assumere Cassa depositi e prestiti (Cdp), nelle ultime settimane sarebbe cresciuto il consenso per una partecipazione diretta dello stato italiano attraverso un veicolo finanziario di nuova costituzione. Tale partecipazione potrebbe costare alle casse del Tesoro una cifra compresa tra 1 e 2 miliardi di euro per rilevare circa il 15 per cento del capitale della newco di cui Kkr avrà il controllo e che conterrà l’infrastruttura di rete del gestore telefonico, considerata a tutti gli effetti un asset strategico dal governo Meloni.

