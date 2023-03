Il Mef è pronto sborsare 4 miliardi di tasca propria per la rete di Tim

Il controllo pubblico della rete Telecom o anche una presenza dello stato rilevante nell’assetto proprietario è un fatto irrinunciabile per il governo Meloni. Per raggiungere questo obiettivo il Mef, guidato da Giancarlo Giorgetti, sarebbe disposto a impegnarsi finanziariamente con un esborso che, secondo fonti finanziarie, potrebbe oscillare tra 3 e 4 miliardi a seconda che lo stato, attraverso la controllata Cassa depositi e prestiti (Cdp), assuma una quota di minoranza visibile (40 per cento) oppure il controllo (51 per cento) della Netco.

