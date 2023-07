La stortura della decontribuzione che può fare ridurre i redditi netti

Oggi per buona parte dei lavoratori è giorno di stipendio, ma molti potrebbero avere una non piacevole sorpresa. Un paio di settimane fa, sul Foglio del 12 luglio, avevamo fatto notare che la misura più importante del governo a favore dei dipendenti può rivelarsi una beffa: la decontribuzione, in casi tutt’altro che rari, può produrre una riduzione di reddito anziché un aumento. Il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con redditi inferiori a 35.000 euro, per come è disegnato, ha effetti fortemente distorsivi sull’offerta di lavoro. Ciò a causa del fatto che lo sgravio è assicurato solo a redditi sotto una certa soglia, creando delle importanti discontinuità sul reddito netto. In particolare, dopo 35.000 euro di reddito, potrebbe diventare non conveniente un aumento del proprio salario lordo perché si perderebbe improvvisamente il taglio del cuneo del 6%.

