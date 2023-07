Più soldi in busta paga e meno in tasca, la beffa della decontribuzione

Con l’arrivo del prossimo stipendio i lavoratori a medio-basso reddito si ritroveranno un buon aumento in busta paga. Si tratta della prima mensilità di applicazione del taglio del cuneo fiscale, introdotto dal governo Meloni con il decreto Lavoro del 1° maggio, che fino a dicembre ridurrà i contributi previdenziali del 4 per cento, in aggiunta alla decontribuzione introdotta dal governo Draghi ed estesa in legge di Bilancio dal governo Meloni, del 3 per cento per i redditi (al lordo dei contributi dovuti dal lavoratore) fino a 25.000 euro e del 2 per cento per i redditi fino a 35.000 euro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE