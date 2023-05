Taglio del cuneo e fiscal drag, i problemi irrisolti del governo  

Mentre l’inflazione colpisce duro i redditi da lavoro, soprattutto i redditi bassi e il lavoro dipendente, i profitti paiono essere esenti. C’è un dibattito in Europa su quanto le aziende siano riuscite a trasferire l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia in maggiori prezzi di mercato. La storia sarebbe la seguente: nel 2022 vi è stato un aumento del prezzo del gas e molte aziende sono riuscite (per fortuna! sennò sarebbero fallite) a traferire i costi su più alti prezzi. Ora che i costi sono scesi, i prezzi non sono stati rivisti al ribasso e quindi i profitti sono aumentati. Diciamo subito che per adesso non c’è gran prova di questa teoria soprattutto in Italia. Il passaggio dei prezzi degli input ai prezzi finali è l’unico modo che hanno le aziende di sopravvivere e la disciplina del mercato dovrebbe impedire loro di esagerare con il ricarico dei prezzi: in fin dei conti finché c’è concorrenza (benedetta concorrenza!) un aumento eccessivo dei prezzi è limitato da una domanda che si trasferisce ad altri produttori. Anche se fosse vero che i prezzi sono aumentati, è difficile costruire un argomento per un’imposta sui profitti perché non tutte le aziende avranno potuto aumentare i prezzi ma solo quelle che pur facendolo sono riuscite a non perdere quote di mercato.

