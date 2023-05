L'inflazione torna a correre

Benzina ed energia elettrica fanno tornare a crescere l’inflazione in Italia. E’ a questi beni – cosiddetti energetici non regolamentati – che si deve in particolare il rincaro dei prezzi di 0,5 punti percentuali registrato in aprile rispetto a marzo e che porta l’incremento su base annua a +8,3 per cento, sopra la media nell’area euro (+7 per cento). In pratica, l’Italia è l’unico paese nell’Eurozona in cui il livello di inflazione torna a salire dopo quattro mesi consecutivi in cui aveva cominciato a scendere e questo non tanto a causa della persistente componente di fondo, legata ai beni di consumo (anzi, il carrello della spesa ad aprile è leggermente meno costoso rispetto al mese scorso e lo è senz’altro rispetto ad altri paesi europei), ma soprattutto per i rincari di carburante e di elettricità.

