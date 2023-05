La stretta monetaria comincia a farsi sentire sulle imprese

Per Roberto Nicastro, banchiere di lungo corso – dopo avere gestito, tra il 2015 e il 2017, il primo caso di bail-in in Europa, con la risoluzione delle quattro banche del centro Italia, Etruria, Marche, Ferrara e Chieti, ha fondato la banca fintech AideXa insieme con Francesco Sforza e altri – non si pone, per adesso, in Europa un problema di stabilità finanziaria. E la Bce, che lo sa bene, proprio per questo motivo aumenterà ancora i tassi nella prossima riunione del 4 maggio, contrariamente alla Fed, da cui i mercati ora si attendono che inizi la discesa. “Qui in Europa le banche sono più solide che in passato – dice in un colloquio con il Foglio – e lo dimostra il fatto che il recente ritorno di turbolenze sulle Borse per il precipitare della crisi della banca americana First Republic ha solo di poco scalfito i guadagni che i titoli del credito europei hanno registrato da inizio anno. Lo sappiamo: quando cresce il costo del denaro, la redditività delle banche aumenta perché è favorita dal miglioramento dei margini d’interesse. Non a caso, sono attese trimestrali molto buone. Il vero problema è il credit crunch, vale a dire l’impatto della stretta monetaria della Bce sulle imprese, di cui anche nel nostro paese si cominciano a vedere segnali”.

