Bankitalia: occhio al rialzo dei tassi

Per la Banca d’Italia i rischi per la stabilità finanziaria rimangono elevati a causa della persistente instabilità geopolitica, delle forti pressioni inflattive e dell’incertezza sull’andamento dell’economia. Una situazione non dissimile da quella di altri paesi che vivono lo stesso contesto internazionale, precisa implicitamente Palazzo Koch nel suo rapporto, ma aggiunge che in prospettiva, per consolidare in Italia la tendenza alla riduzione del deficit e del debito pubblico, anche alla luce dell’aumento dei tassi d’interesse, “sarà necessario conseguire un significativo incremento del potenziale di crescita e un miglioramento strutturale del saldo primario”. Parole giunte proprio dopo che in Parlamento è scoppiato il caso Def con la maggioranza che non è riuscita a far approvare lo scostamento di bilancio. Evento che, però, non ha accentuato le fibrillazioni sui mercati dei giorni scorsi perché lo spread si è addirittura ridotto dalla chiusura di giovedì. Qualche preoccupazione emerge per il peggioramento dell’economia nel 2023.

