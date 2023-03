Lo sbotto di Visco contro le parole dei suoi colleghi europei sul rialzo dei tassi

Con una citazione di Eugenio Montale, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha criticato le ultime esternazioni dei falchi della Bce su futuri e prolungati e aumenti dei tassi d’interesse. Per Visco “Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo” è un’inflazione alta e persistente, ma questo non vuol dire che siano apprezzabili uscite come quella del banchiere centrale austriaco Robert Holtzman, il quale ha auspicato quattro aumenti di tassi di 50 punti base da qui all’estate.

