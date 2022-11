La lezione di Visco: attenti al panico da inflazione e al debito

L’ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2021 ha visto aumentare del 49,23 per cento il fatturato delle società quotate in borsa, mentre l’utile netto è addirittura raddoppiato. Può continuare il Draghi boom? Sì, ma a due condizioni

Il Draghi boom ce lo ricorderemo a lungo. La sua intensità si rispecchia nei bilanci delle imprese ancor più che nei dati macroeconomici (crescita del 3,8 per cento quest’anno e del 6,7 nel 2021, con stime riviste sempre al rialzo). L’ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2021 ha visto aumentare del 49,23 per cento il fatturato delle società quotate in borsa, mentre l’utile netto è addirittura raddoppiato (+105,93 per cento). E stiamo parlando di mesi nei quali Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina, l’inflazione ha superato le due cifre percentuali, il prezzo del gas è esploso e la Russia ha girato la chiavetta dei metanodotti.