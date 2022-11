Perché il pil italiano sta spiazzando tutti gli analisti?

Il pil che spiazza gli analisti è ormai diventata una consuetudine. O se preferite una serie. E ieri è andata in onda l’ennesima puntata: il consensus indicava per il terzo trimestre 2022 uno zero spaccato mentre Intesa Sanpaolo si spingeva a prevedere +0,2 per cento. Il responso dell’Istat è andato oltre ogni ottimistica speculazione segnando +0,5 per cento trimestre su trimestre e una correzione tendenziale del 2,6 per cento. A tirare la carretta sono stati i servizi mentre la manifattura è rimasta stagnante e l’agricoltura ha sofferto le conseguenze della siccità. La domanda interna ha fatto da battistrada mentre l’export non ha dato il tradizionale apporto positivo.

