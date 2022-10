L'Ue rilanci gli accordi di libero scambio

Per l’Europa il commercio globale è una risorsa economica e geopolitica. Il nazionalismo economico, con il suo modello protezionista e autarchico, non fortifica le nazioni ma le indebolisce

Secondo Bloomberg un gruppo di paesi dell’Unione europea chiederà alla Commissione di velocizzare la chiusura degli accordi di libero scambio: una necessità per garantirsi l’accesso a risorse e materiali fondamentali per la transizione energetica e tecnologica dopo che l’invasione dell’Ucraina ha stravolto le supply chain globali. I firmatari sono Rep. Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Lettonia, Portogallo, Spagna e Svezia; la richiesta è di velocizzare i negoziati con Nuova Zelanda, Australia, India e Indonesia, accelerando al contempo la ratifica degli accordi con Cile, Messico e i paesi del Mercosur (blocco che include Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay). Il paese che di recente ha rallentato la chiusura di alcuni accordi è la Francia, soprattutto durante il suo turno di presidenza dell’Ue (da gennaio a giugno). L’Eliseo ha rallento i negoziati con il Cile, partner importante per le transizioni verde e digitale (possiede il litio) e sospeso quelli con l’Australia, una rappresaglia per la cancellazione dell’acquisto dei sottomarini francesi.