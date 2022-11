Ragioni per cui un'inflazione a doppia cifra impone un rialzo ai tassi di interesse

Tassi del 2 per cento sembrano troppo alti solo a chi riteneva che ormai “the new normal” fossero tassi negativi o quasi. Evidentemente non è così, soprattutto quando l’inflazione viaggia a due cifre. Fare come la Fed

Fa bene la Bce ad aumentare i tassi di interesse? Molti pensano di no: mentre, la Banca centrale americana, la Fed, fa bene ad aumentarli perché negli Stati Uniti l’inflazione è causata da un eccesso di domanda, la Bce non dovrebbe farlo perché in Europa l’inflazione è dovuta all’aumento dei prezzi delle importazioni su cui la politica monetaria della Bce non ha effetto. Io penso che le differenze tra i due casi esistono, ma che non sono così marcate come altri pensano e che la Bce non possa non aumentare i tassi di interesse. Ci sono diverse ragioni per cui un aumento dei tassi di interesse è inevitabile.