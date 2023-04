Deficit o inflazione? Il dilemma di Meloni contro il caro energia 

L’Italia è il paese che in Europa ha speso di più per sovvenzionare i costi energetici di famiglie e imprese nel 2022, secondo le stime della Commissione europea. E la scorsa settimana il governo Meloni, invece di avviare la graduale riduzione degli aiuti, come auspicato dalla Commissione, ha prorogato nel secondo trimestre di quest’anno parte delle misure di sostegno, soprattutto il taglio dell’Iva (dal 22,5 al 5 per cento). Ebbene, questa decisione ha un costo elevato e rappresenta la parte più rilevante del provvedimento da 4,9 miliardi di euro approvato da Palazzo Chigi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE