No, la riforma spagnola non ha eliminato la precarietà

Le norme varate a Madrid hanno messo gran parte dei costi delle stabilizzazioni a carico dello stato, ma è presto per dire se funzionerà. Il lavoro precario non si elimina per legge: ce lo insegna la storia

Chi scrive non è a prescindere a favore dei contratti a tempo determinato ma crede che la questione sia intrisa di ideologia per cui esistono i favorevoli e i contrari al contratto a tempo determinato a prescindere, mentre quei contratti hanno funzioni specifiche nel mercato del lavoro. Servono certo per coprire i picchi di produzione, per le sostituzioni di maternità e per il lavoro stagionale. E il loro utilizzo dipende anche delle condizioni di contesto: da quanto è appetibile il contratto a tempo indeterminato, da quanto costano le possibili alternative mediante esternalizzazioni o ricorso a forme di lavoro autonomo. Il contratto a tempo determinato non è un istituto neutro a cui si può essere favorevoli o contrari a prescindere, è un istituto che vive anche nel ciclo economico: i contratti a tempo determinato creano più rapidamente lavoro in una fase di ripresa così come sono i primi a ridursi durante una crisi, come abbiamo ben visto nel 2020.