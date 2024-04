Meloni a Pescara si candida e scommette sui suoi: non siete scarsi

Pescara, dal nostro inviato. E’ una discesa in campo, perché è così che l’ha voluta chiamare Giorgia Meloni. Lei che qui, in riva all’Adriatico, vuole continuare a essere considerata una “persona del popolo. Per questo vorrei che sulla scheda elettorale scriveste solo ‘Giorgia’”. A Pescara, alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, è stato tutto un infarcire per due giorni gli eventi in programma di ministri, sottosegretari, parlamentari e manager di stato, nell’attesa che la presidente del Consiglio arrivasse qui per dire: “Ho deciso di guidare le liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni alle europee. Mi sono sempre considerata un soldato e i soldati non esitano a schierarsi in prima linea”. L’ha fatto quasi al termine di un comizio fiume, oltre un’ora per spiegare perché “dopo l’Italia possiamo provare a cambiare l’Europa”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE