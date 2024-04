La lunga attesa di Giorgia: scene dalla seconda giornata della convention FdI a Pescara

Pescara, dal nostro inviato. Entrano o restano fuori, passeggiano sulla spiaggia o riparano in uno dei lidi nelle vicinanze. Poco importa: la domanda tra chi lambisce la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia in corso a Pescara è più o meno sempre la stessa: ma quando arriva Giorgia Meloni? Lo chiede una famiglia di turisti arrivati dalla Sardegna, un gruppuscolo di ragazzi che prendono il sole di nuovo caldo di fine aprile. Qui, nelle tre sale allestite sotto alle tensostrutture vista mare messe su con il rigoroso coordinamento di Giovanni Donzelli, è come se fosse partito il countdown ufficiale, sebbene anche la seconda giornata sia una lunga sfilata di ministri: Carlo Nordio, Adolfo Urso, Daniela Santanchè, Nello Musumeci, Andrea Abodi, Eugenia Roccella e Orazio Schillaci. Ed è proprio nell'appuntamento a cui partecipa quest'ultimo, dal titolo "L'Europa delle donne", fa capolino Arianna Meloni. Prende posto in primissima fila, poco più in là di Andrea Camerotto, zio di Giulia Cecchettin. L'attrice Claudia Gerini, che è una sua amica, la ringrazia per l'invito: "Sono qui anche perché contenta che la presidente del Consiglio sia una donna, una giovane donna con un impegno lunghissimo e che ha avuto risultati straordinari", dirà l'attrice. facendo scattare l'applauso della sorella d'Italia. Che al termine dell'incontro, avvicinata dai cronisti, sguscerà via senza proferire parola alcuna.

