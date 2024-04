Tra il Papa e Pescara, domenica Meloni si candida. Parte la kermesse di FdI in Abruzzo

Francesco accetta la proposta della premier: sarà al G7 in Puglia. Meloni correrà in tutte le circoscrizioni. Ci sarà una “sorpresa”. Ma resta il problema del partito chiuso

Il palco imponente con affaccio sul mare promette grandi annunci. E’ l’indizio che tradisce le intenzioni. A Pescara è cominciata ieri la conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. Ciriani, Sangiuliano, Crosetto, Calderone. Una sfilata di ministri divisi sui tre palchi montati sulla spiaggia che continuerà anche oggi. Ma la giornata clou, lo diciamo subito, sarà domenica. Quel giorno dal palco di piazza primo maggio Giorgia Meloni metterà l’ufficialità sulla sua candidatura da capolista in tutti i collegi elettorali delle prossime elezioni europee. E poco importa che ieri Giovanni Donzelli faceva ancora lo gnorri per non guastare la sorpresa: “Siamo tutti curiosi, stiamo tutti aspettando con interesse quello che deciderà, ma non lo sappiamo ancora”. Ieri intanto Meloni ha incassato il sì di Papa Francesco: il Pontefice parteciperà al G7. Francesco sarà presente in Puglia per seguire i lavori dei grandi della terra sull’intelligenza artificiale.