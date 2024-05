Il video

L'avvocato di Toti dopo l'arresto: "Non si parla di dimissioni, il processo è ancora tutto da fare"

"Il presidente è sereno, si sospende dalle funzioni. Vogliamo vedere gli atti per poter portare dei termini difensivi a nostro favore. Per ora siamo in grado di dare una spiegazione a tutto", dice Stefano Salvi