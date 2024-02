“Sì alla legge sul fine vita, in Liguria ce la faremo. Con noi anche la Lega”. Parla il presidente Toti

Presidente, è vero quel che si legge in giro, è diventato radicale? “Io sono un liberale, puro. Penso che la libertà individuale debba essere sempre garantita, in tutte le sue forme. Dopodiché ho sempre avuto simpatia per le battaglie radicali, che hanno portato nel nostro paese un avanzamento dei diritti civili e sociali”. Per questo, spiega al Foglio Giovanni Toti, è pronto a sostenere nella sua regione una legge per regolare il fine vita. Una proposta arrivata dalle opposizioni, dal centrosinistra. “A differenza loro non sono ideologico, le proposte positive devono essere discusse, da qualunque parte arrivino”, dice il presidente della Liguria, mettendo da parte ogni pregiudizio. Invita tutti a fare lo stesso: “E’ un dibattito che riguarda la coscienza di ognuno, talmente profondo che non credo possa essere affrontato con l’accetta. Serve il bisturi”. E’ questo che ha detto alla sua maggioranza? Come hanno accolto la sua scelta? “Hanno dimostrato maturità, con toni sobri e costruttivi. Ci sono state prese di posizione che ho apprezzato. Per esempio il presidente leghista della commissione Sanità, che è stato un importante primario in Liguria, si è detto favorevole spiegando che il diritto al fine vita è già sancito dalla Corte costituzionale”. E poi, continua Toti, “non è una dibattito sull’eutanasia, come qualcuno vuole far credere, si tratta di trovare un sistema di norme efficace”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE