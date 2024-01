"Pd sconcertante sul caso Bigon. La libertà di coscienza non si discute”. Parla Castagnetti

"Così mettono in discussione l’intera architrave del partito. Ma dove vogliamo arrivare? Non c’è disciplina politica che tenga. La sensazione è che si sia voluto colpire uno, per educarne cento. Il Pd è un bene comune. Questa segreteria spesso lo dimentica”, dice l'ex deputato e segretario dei Popolari, tra i fondatori dem

“Non si rendono conto di quel che fanno, è sconcertante”. Pierluigi Castagnetti non se ne capacita. Proprio non riesce a capire perché il suo Partito democratico abbia deciso di sollevare Anna Maria Bigon dal ruolo di vice segretaria provinciale a Verona, dopo il voto contrario alla legge sul fine vita promossa dal governatore del Veneto Luca Zaia. “In questo modo mettono in discussione l’intera architrave del partito. La libertà di coscienza rispetto ai temi etici è fondativa e irrinunciabile per il Pd. E le dirò di più: è sancita pure dalla Costituzione, è un valore imprescindibile per la democrazia”, spiega Castagnetti, che è tra i fondatori dem e prima ancora tra quelli della Margherita. Nella sua lunga carriera politica è stato anche esponente della Democrazia cristiana e segretario del Partito popolare italiano. “Sul merito, sul fine vita, si possono avere tutte le idee del mondo, ci mancherebbe. E’ il principio che non si deve mettere in discussione. Ma dove vogliamo arrivare?”, si chiede retoricamente. “Non c’è disciplina politica che tenga”. Sono grossomodo le stesse perplessità che in queste ore molti nel Pd hanno avanzato, dai cattolici (con Graziano Delrio in testa) ai riformisti.