Alemanno: "La protesta dei trattori? “Meloni a braccetto con l'Ue, Lollobrigida immobile”

La rivolta dei trattori? “C’è una tendenza da parte del governo a fare comunicazione, più che pensare ai fatti. Sono bravissimi. Sull’agricoltura l’esecutivo ha almeno due colpe”. Gianni Alemanno conosce la materia: prima di diventare sindaco di Roma, è stato ministro dell’Agricoltura dal 2001 al 2006 (governo Berlusconi). Pochi giorni fa, portando in giro per l’Italia “Indipendenza” – il nuovo movimento di cui è leader – è stato a Verona per parlare con chi è sceso in strada. “Ho incontrato vecchi amici, che risalgono alla mia esperienza da ministro, e poi i vertici di Azione rurale, un comitato che si attesta su posizioni costruttive, non solo di pura protesta”, racconta al Foglio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE