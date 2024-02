Von der Leyen cede ancora agli agricoltori in rivolta: "Stop al regolamento sui pesticidi"

Bruxelles. Un altro pezzo del Green deal e della strategia Farm to fork è stato sacrificato da Ursula von der Leyen sull'altare della collera rurale. La presidente della Commissione ha annunciato davanti al Parlamento europeo il ritiro della proposta “Sur”, che mira a ridurre del 50 per cento l'uso di pesticidi nel settore agricolo entro il 2030. L'annuncio è cosmetico. La proposta, contestata dall'industria dei pesticidi e dalle grandi lobby agricole, era già stata rigettata dal Parlamento europeo ed era in stallo nei negoziati tra i governi al Parlamento europeo. Ma l'annuncio è altamente simbolico. Di fronte alle proteste degli agricoltori, a quattro mesi dalle elezioni europee, von der Leyen ha scelto di rinunciare agli obiettivi più ambiziosi del Green deal, anche a costo di compromettere la promessa di azzerare le emissioni nette dell'Ue entro il 2050. Il ritiro della proposta sui pesticidi arriva dopo il lancio del Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura, il nuovo rinvio dell'introduzione obbligo di mettere a riposo il 4 per cento dei terreni coltivabili, l'introduzione di salvaguardie per limitare le importazioni di prodotti agricoli dall'Ucraina, la sospensione di fatto dei negoziati sull'accordo di libero scambio con il Mercosur e la promessa di una proposta entro fine mese per ridurre il carico amministrativo degli agricoltori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE