La "Lollotassa". Il governo tassa pure i trattori fermi. E ora è corsa all'emendamento (per rimediare)

Da una parte il governo posticipa l'obbligo di revisione per mezzi vecchi da quarant'anni, dall'altra tassa pure i trattori che non circolano su strada. Il cortocircuito del ministro Lollobrigida

Di Lollobrigida ne abbiamo ora due: il ministro che proroga e il ministro che tassa. Uno allunga la vita ai trattori, l’altro li tassa da fermi. Che figura fa il ministro dell’Agricoltura, che vuole aiutare i contadini in marcia, se si viene a sapere che il governo li tassa da parcheggiati? Il decreto è del 13 dicembre 2023 e introduce l’obbligo d’assicurazione per tutti i mezzi agricoli indipendentemente dalla circolazione. Significa che chi possiede un piccolo trattore deve assicurarlo anche se non circola su strada. Per fortuna di Lollobrigida esiste l’altro Lollobrigida, quello che ha lottato per prorogare i termini di revisione per i mezzi immatricolati fino al 1983. Tassare o prorogare? Amleto è salito sul trattore.