La "Lollizzazione" di Lollobrigida. Ha recintato Ismea, Crea e Agea (vuole darle quasi 1 milione in più)

Il potere concima chi lo ha. Il ministro Lollobrigida annaffia, Fratelli d’Italia cresce. Siamo andati a vedere le più importanti nomine del ministro dell’Agricoltura nei suoi tre “lotti”, Crea, Ismea, Agea, rispettivamente un ente di ricerca, un istituto per il mercato agricolo, un’agenzia che eroga sussidi, e abbiamo scoperto che la pianta matura rigogliosa, con l’amore e le cure della Coldiretti. Al Crea, a presiederlo, sta per insediarsi, su proposta del ministro (martedì prossimo, alla Camera, la Commissione dà il parere) Andrea Rocchi, professore della Sapienza, un amico di vanga del ministro della Salute, Schillaci. All’Ismea, il rastrello lo maneggia adesso Livio Proietti, ex segretario provinciale dell’Msi a Roma, ex deputato di An. In Agea, c’è invece Fabio Vitale, per cui il ministro stravede tanto da fargli spremere a freddo anche le olive della sua Subiaco. E’ un hortus conclusus. Neppure Giovanni Donzelli può rubare i fichi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE