Ecco la "velina" di Lollobrigida. Le proteste dei trattori? Causate dalle merci ucraine

Roma. Presidente Meloni, ci sono le prove: Lollobrigida copia i compiti di Fazzolari. Eravamo tutti convinti che la sola “velina”, il mattinale “ore 11”, la scheda informativa distribuita ai parlamentari e giornalisti d’area, fosse quella del sottosegretario alla presidenza; del “genio” Fazzo. E invece, no. Esiste una versione tarocca, come le borse di Gucci a quaranta euro, sintetica come la carne, che viene chiamata “nota informativa”. L’ha distribuita, ai suoi, il 30 gennaio il ministro dell’Agricoltura per spiegare l’origine della protesta dei trattori. E’ lunga sette pagine, ha pure un indice, e da quanto si legge, a pagina uno, l’Ucraina sarebbe tra le cause della sollevazione dei contadini. Nel giugno 2022, recita questa “Lollo for dummies”, “l’Ue ha deciso di liberalizzare il commercio con Kyiv, favorendo l’afflusso di merci ucraine a basso costo nel mercato europeo”. Finirà che è colpa di Zelensky pure se il basilico si secca.

