Trattori ma non solo. La lezione di Attal per non regalare ai populisti le rivolte antisistema

"La ricerca della felicità” è il titolo di un bellissimo film girato nel 2006 da Gabriele Muccino. Il protagonista del film, Chris Gardner, interpretato da Will Smith, è un brillante venditore che si ritrova in difficoltà economiche dopo un investimento finito male e che cerca di rimettersi in gioco attraverso il meraviglioso e dolce coraggio infusogli dal figlio Christopher. La trama del film è più romantica della storia che vi stiamo per raccontare ma il titolo del film di Muccino, con una piccola variante, può aiutarci a curiosare tra le righe del discorso di insediamento tenuto la scorsa settimana a Parigi dal nuovo primo ministro francese Gabriel Attal. Il messaggio del primo ministro francese è stato valorizzato in virtù del suo contenuto per così dire mucciniano perfettamente sintetizzato nella frase di Attal che ha fatto più notizia: “Essere francesi nel 2024 significa, in un paese che, solo dieci anni fa, era ancora diviso sul matrimonio per tutti, poter essere primo ministro assumendo apertamente la propria omosessualità. Da tutto questo vedo la prova che il nostro paese si sta muovendo, la prova che le mentalità stanno cambiando”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE