Gabriel Attal promette di alleggerire la Francia, dalla scuola all'agricoltura

Parigi. I primi annunci, Gabriel Attal, li ha fatti venerdì scorso, recandosi in uno dei blocchi stradali simbolo della rivolta degli agricoltori, quello sull’autostrada A64, e ottenendo da parte di uno dei leader del movimento, Jérôme Bayle, un allentamento provvisorio della protesta. Ma il vero battesimo istituzionale per il nuovo primo ministro francese, 34 anni, è arrivato ieri con il discorso di politica generale all’Assemblea nazionale. “L’essenza stessa di ogni società umana è quella di affrontare il futuro che la attende”, ha esordito Attal davanti ai deputati, perché “una società non perde mai la strada quando cerca di andare avanti”, ha continuato, facendo riferimento ai dubbi che i francesi hanno quotidianamente, “dubbi sul modello sociale, sui servizi pubblici, sul futuro del pianeta”. “La nostra responsabilità è quella di trarre da noi stessi la forza di identificare tutte le risorse necessarie per superare questi dubbi”, ha sottolineato Attal, prima di aggiungere: “Non siamo un paese qualsiasi. La Francia non sarà, non è e non è mai stata una nazione che subisce. La Francia è un punto di riferimento, un ideale, un patrimonio morale, un modello sociale protettivo invidiato in tutto il mondo”. Elencando i temi di preoccupazione “in un mondo in cui tutto sta accelerando”, il riscaldamento globale, la crisi energetica, le guerre in Ucraina e in medio oriente, ha assicurato che “la Francia ha il suo posto da occupare, la sua voce da far sentire, la sua unicità da imporre”. Il volontarismo mostrato ieri da Attal combacia con quello del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, che a Matignon aveva bisogno di uno come lui, che parlasse la sua stessa lingua e avesse la sua stessa energia, dopo due anni di piccole e grandi incomprensioni con una brava esecutrice come Elisabeth Borne, ma priva di afflato lirico.

