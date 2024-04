Gli smemorati della Dc

La storia dello Scudo crociato è stata inghiottita dal silenzio. Il Pd è il partito di tutti quanti gli ex, ma sulla tessera oggi c’è solo Berlinguer. Nemmeno il conforto dell’autoindulgenza per quella che fu l’architrave del potere italiano

Non ci sono più i democristiani. O meglio: non c’è più un frammento di memoria, un ricordo, una nostalgia, l’ombra di un rimpianto per il partito che è stato per quasi cinquant’anni il cuore, il posto di comando, il potere incarnato della politica e della storia dell’Italia repubblicana. Cancellato, rimosso.