L'arresto di Toti apre il Sudoku politico in Liguria. Il Pd schiera Andrea Orlando

Lo difendono, ma lo danno per perso. Cominciano a litigare, e forse perderanno anche la regione. Sarà la magistratura a decidere se davvero il presidente della regione Liguria Giovanni Toti ha “svenduto la propria funzione e la propria attività in cambio di finanziamenti allo scopo di ottenere l’elezione”, come scrive nell’ordinanza di custodia cautelare il gip di Genova, ma intanto già si ragiona sugli effetti dell’inchiesta della Dda ligure sul futuro politico della regione. “Vedrete, Toti si dimetterà, così è uno stillicidio”, ripetono in tanti, anche dentro alla maggioranza. Si pensa già al futuro.

