Corruzione, ai domiciliari il presidente della Liguria Toti

Nell'inchiesta della Dda di Genova e della Guardia di Finanza su un presunto giro di tangenti sono coinvolti anche l'ad di Iren Paolo Emilio Signorini e l'imprenditore portuale Aldo Spinelli. L'operazione arriva a un mese dalle elezioni europee

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti da questa mattina è agli arresti domiciliari, nell'ambito di un'operazione portata avanti dalla Direzione distrettuale antimafia di Genova e dalla Guardia di Finanza. L'accusa nei confronti del governatore è quella di corruzione.

Oltre a Toti è finito agli arresti domiciliari, sempre con l'accusa di corruzione, anche l'imprenditore portuale Aldo Spinelli, in passato presidente delle squadre di calcio del Genoa e del Livorno. Mentre è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere l’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, oggi amministratore delegato della multiutility Iren. Anch'egli è accusato di corruzione. L'indagine si concentra su un presunto sistema di mazzette e tangenti, con pagamenti elargiti dagli imprenditori nei confronti di Toti per superare alcuni ostacoli a livello di concessioni, per esempio nel settore edilizio o all'interno del Porto di Genova, Oltre a Toti, Spinelli e Signorini, anche altre nove persone sono state raggiunte da misure cautelari, tra cui anche il capo di Gabinetto di Toti in Regione, Matteo Cozzani, a cui viene contestato il reato di corruzione elettorale (in concorso con il presidente Toti).

L'operazione è stata portata avanti questa mattina, ha reso noto la procura della Repubblica di Genova. Sono ancora in corso perquisizioni, anche all'interno della sede della Regione Liguria, in piazza De' Ferrari. Gli arresti arrivano a poco più di un mese dalle elezioni europee. E nel periodo conclusivo del secondo mandato di Toti, che è presidente dal giugno 2015.

Intanto la commissione parlamentare Antimafia, presieduta dall'onorevole Chiara Colosimo, ha chiesto alla procura gli atti dell'inchiesta.