“Bigon? Le sanzioni non servono. Sul fine vita meglio Zaia di Schlein”, parla Cappato

“Se i politici vogliono impegnarsi lottando davvero al nostro fianco, sono i benvenuti. Ma le sanzioni disciplinari contro i singoli in dissenso, magari anche no. Soprattutto se manca una linea di partito”, dice il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni

Peggio la toppa del buco. Una consigliera del Pd fa naufragare la legge sul fine vita in Veneto, poi viene degradata dai suoi stessi dirigenti. “Questa vicenda rischia di distogliere l’attenzione dal vero tema: cosa riesce a fare un partito per la società”. Cioè poco e male, ultimamente in casa dem. L’ammonizione arriva dritta da Marco Cappato, punto di riferimento per l’attivismo civico e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni – da cui è partita la proposta normativa. “Se i politici vogliono impegnarsi lottando davvero al nostro fianco, sono i benvenuti. Ma le sanzioni disciplinari contro i singoli in dissenso, pronti a farsi martiri, magari anche no. Soprattutto se manca una linea di partito”.