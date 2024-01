Schlein unisce il Pd sul cessate il fuoco a Gaza. Ma in Veneto scoppia il caso Bigon

Il neopresidente del Centro per il libro e la lettura: “Ho studiato dai gesuiti e alla Luiss. Mi mettono il fez ma non sono mai stato iscritto a partiti. Sinibaldi? La sua reazione mi ha spiazzato. La priorità è far leggere di più nel Mezzogiorno. Ho nostalgia del clima plurale delle riviste come Linus di OdB”