Dopo tanto tempo, Schlein segna un punto contro Meloni

La premier e la segretaria del Pd hanno avuto un botta e risposta sulla Sanità durante il question time di ieri a Montecitorio. "Schlein è stata efficace nella dialettica ravvicinata con Giorgia Meloni sui temi della Sanità", commenta Claudio Cerasa ospite di Non Stop News su Rtl 102.5. "L'ha incalzata spiegandole che il governo non può rimproverare sempre i governi del passato. Dopo molto tempo la leader del Pd segna un punto su una questione fondamentale, non solo per i progressisti: la centraltà della nostra sanità. Manca sempre in questi dibattiti un elemento importante che è la tecnologia, l'innovazione e l'efficienza. Si parla sempre di soldi e non di intelligenza artificiale, nuove tecnologie. Si guarda un po' troppo al passato e poco al futuro".



Claudio Cerasa Direttore

Nasce a Palermo nel 1982, vive a Roma da parecchio tempo, lavora al Foglio dal 2005 e da gennaio 2015 è direttore. Ha scritto qualche libro (“Le catene della destra” e “Le catene della sinistra”, con Rizzoli, “Io non posso tacere”, con Einaudi, “Tra l’asino e il cane. Conversazione sull’Italia”, con Rizzoli, “La Presa di Roma”, con Rizzoli, e "Ho visto l'uomo nero", con Castelvecchi), è su Twitter. E’ interista, ma soprattutto palermitano. Va pazzo per i Green Day, gli Strokes, i Killers, i tortini al cioccolato e le ostriche ghiacciate. Due figli.