Sul fine vita il voto di coscienza non è un scandalo: il Pd è plurale per statuto

Tra i dem ci sono da sempre componenti diverse e i temi di rilievo etico sono spigolosi. Immaginare un partito ripulito da eredità non consone è un controsenso. Con il rischio di un effetto Trump

I commentatori più o meno autorizzati possono continuare a dormire tranquilli tra due guanciali, convinti che per fermare la violenza nella comunicazione basti dare la colpa ai social. Poi si legge l’incredibile interrogatorio travestito da intervista di Repubblica ad Anna Maria Bigon, consigliera regionale veneta del Pd che col suo voto d’astensione ha impedito l’approvazione della legge sul fine vita, e viene il dubbio che il problema non siano i social. “Non si sente neanche un po’ dalla parte sbagliata rispetto ai valori che rappresenta?”, le chiedono. “In questo modo ha contribuito a boicottare una battaglia progressista”. “A quanto risulta è stata chiamata anche dalla segreteria nazionale. Chi ha sentito precisamente?”. E via indagando.