Meloni e Schlein tornano a parlarsi per polarizzare la sfida, in tv

Doveva tenersi a febbraio, prima delle elezioni in Sardegna. Poi a metà marzo. Sicuramente entro la fine di aprile. Ma in realtà sul duello televisivo Giorgia Meloni ed Elly Schlein devono ancora trovare una soluzione, delle regole per potersi sfidare. Il lavorìo dei due staff, quello della premier e della leader del Pd, è andato avanti per mesi: ancora ieri la capo ufficio stampa della premier Giovanna Ianniello e il portavoce della segretaria dem Flavio Alivernini si sono cercati. Anche se non si è arrivati a una decisione risolutiva. L’accelerazione, però, c’è stata con l’annuncio delle candidature, arrivate tutt’e due nell’arco degli ultimi dieci giorni: prima Elly e poi Giorgia. Eppure ancora manca un accordo sull’aspetto principale: ovvero il salotto televisivo in cui le due dovranno confrontarsi. Si è a lungo parlato di “Porta a Porta”, da Bruno Vespa, ma pare che dal lato dem si preferisca un’altra opzione. Quanto meno che arrivi una proposta. Fatto sta che dalla Rai non hanno saputo più niente.

