Il confronto tv tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein non solo si farà, ma raddoppia

Primi contatti tra gli staff delle due leader: nel corso della prossima settimana si deciderà una data. Si sta pensando, per accontentare tutti, di organizzare due incontri, uno in Rai e uno a Sky (che un mese fa lanciò l'idea)

Lo staff della comunicazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e quello della segretaria del Pd Elly Schlein si sono sentiti al telefono confermando la reciproca disponibilità a organizzare un incontro tra le due leader in televisione. Secondo vari retroscena circolati in queste ore non ci sarà solo una occasione di confronto, ma due: per evitare che la scelta della rete e dell'intervistatore diventi un ostacolo, entrambi gli uffici stampa delle due leader avrebbero pensato di farne uno in Rai, probabilmente da Bruno Vespa, e uno negli studi di Sky, la rete che durante la conferenza stampa di inizio anno della premier, attraverso un suo cronista, ha lanciato l'idea a Meloni. In quest'ultimo caso si penserebbe a una conduzione di Giuseppe De Bellis, il direttore, o di Giovanna Pancheri.



Il tutto dovrebbe essere confermato la settimana prossima, quando gli staff della comunicazione delle due donne si incontreranno a Roma per decidere il dove, il quando, il come e, soprattutto, i temi. Sempre secondo varie fonti di stampa, il confronto non sarà l'occasione per scoprire le carte sulla candidatura alle europee né dell'una né dell'altra e, con ogni probabilità, i temi centrali del dibattito saranno il lavoro e la sanità, due dossier cari al Pd che hanno già fatto scattare scintille tra le due durante un premier time in aula alla Camera. Occorre dunque aspettare i prossimi giorni per avere una data certa, ma secondo quanto circola sulla stampa, il primo confronto dovrebbe avvenire a breve: si starebbe pensando di organizzarlo prima delle elezioni in Sardegna del prossimo 25 febbraio.