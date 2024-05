Tutti con Elly. In segreteria solo in tre non firmano i referendum della Cgil

Tredici zelanti firme, tre enormi imbarazzi, una firma a metà e tre coraggiosi rifiuti. Elly Schlein – che il 23 maggio sfiderà in tv a “Porta a Porta” la premier Giorgia Meloni – ha sottoscritto i referendum della Cgil contro il Jobs Act, ma per evitare di spaccare il partito, ha inventato la “libertà di firma”. Ognuno insomma, faccia un po’ come vuole. Dentro la sua segreteria, che pure in quanto unitaria comprende anche la minoranza riformista , l’hanno seguita quasi tutti. Sono solo tre su 22 i rappresentanti della segreteria democratica che certamente non firmeranno i referendum della Cgil. Il primo a uscire allo scoperto è stato Alessandro Alfieri, che al Nazareno è il titolare del capitolo Riforme e Pnrr: “Non li firmerò – dice – il partito dovrebbe guardare avanti e non indietro”. Come lui farà anche Debora Serracchiani. La responsabile Giustizia, all’epoca del rinnegato pacchetto sul lavoro, era vicesegretaria, tra le più battagliere anche in tv nella difesa del Jobs Act. Oggi al Foglio dice: “Non firmo perché è una legge di dieci anni fa che è stata anche profondamente rivista dagli interventi della Corte costituzionale. Trovo anacronistico parlarne oggi”. Una scelta fatta anche per non piegare la linea del partito a quella della Cgil: “Da deputata – spiega – è in Parlamento che mi impegno per migliorare le leggi”. Tra chi non ha bisogno di frasi di trucchetti retorici per aggirare la domanda ecco anche anche Irene Manzi, deputata e responsabile Scuola della segreteria dem: “Ho votato quella legge e dunque non firmerò i referendum per una questione di coerenza verso la mia storia personale”. Più vaga, per assecondare lo sforzo unitario, è invece la posizione di Davide Baruffi, responsabile Enti locali, ma soprattutto fedelissimo del presidente e leader della minoranza Stefano Bonaccini. “Ci sto pensando senz’altro potrei firmare quello sulla sicurezza negli appalti, di certo però sono più concentrato sulla raccolta delle firme per il salario minimo, una battaglia che ci unisce”, spiega. E Bonaccini? “Penso che anche Stefano stia ragionando sull’eventuale firma del quesito sulla sicurezza, ma ripeto guardiamo avanti”. L’invito insomma è sempre quello: attenzione su quello che unisce, salario minimo e rinnovi contrattuali, piuttosto che su ciò che divide, il Jobs Act.

