Altro che duello tv. Conte scavalca Schlein col Giurì d'onore sul Mes

Altro che duelli televisivi. Per il dibattito tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein non solo manca ancora una data più o meno precisa, ma pare anche che (per ora) i contatti tra gli staff siano ridotti ai minimi. Tutto in alto mare. E allora eccolo Giuseppe Conte, il leader del M5s scalda i motori, versione guastafeste. Per uno come lui, che con la comunicazione ci sa fare, l’occasione è di quelle ghiotte. E soprattutto è concreta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE