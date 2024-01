“Alla fine Schlein sarà costretta a candidarsi”. Parla Luigi Zanda

“Non mi permetto di darle consigli ma penso che Elly Schlein alla fine sarà obbligata a candidarsi, un po’ perché l’ha sfidata la Meloni e non raccogliere la sfida potrebbe essere interpretato come un segnale di debolezza, un po’ perché questa scelta aiuterebbe anche lei”. Luigi Zanda, cinque legislature in Parlamento prima della scelta di non ricandidarsi nel 2022, guarda dalla distanza, ma con una certa curiosità a cosa combina il suo Pd. E’ convinto che alla fine la segretaria Elly Schlein accetterà la sfida, non solo quella televisiva, che le ha lanciato due giorni fa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Penso anche che una mia eventuale candidatura potrebbe forse portare anche altri leader a fare la stessa scelta, potrebbe diventare un test molto interessante”, ha detto la premier. “Tirarsi indietro a questo punto svantaggerebbe sia Schlein, sia il partito”, sostiene Zanda. Ma non c’è solo questo. La segretaria ha almeno un altro ottimo motivo per scegliere di utilizzare il suo nome e provare a rafforzare il partito. “La sua candidatura come capolista in tutti e cinque i collegi – ragiona l’ex senatore del Pd – risolverebbe un problema interno: la sua è l’unica candidatura che metterebbe a tacere le aspirazioni degli altri”.

