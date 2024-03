Alla corte di Giovanna. Ecco le “giornaliste italiane” benedette da Meloni

Tutti la cercano, fanno per avvicinarsi, la salutano, le chiedono come sta. Lei, Giovanna Ianniello, la donna che si muove accanto a Giorgia Meloni, la capo ufficio stampa della premier, è anche il deus ex machina della neonata associata “Giornaliste italiane”. Si presta, sorride, ha un parola e un cenno d’intesa per tutti. “Grazie per essere venuti”. Un certo mondo “de destra”, mezza Rai, notaie, avvocatesse, si ritrova qui, sulla terrazza dell’associazione Civita, a “casa” di Gianni Letta, in piazza Venezia, per vedere di che si tratta. Sarà veramente la sigla che segna la spartizione del potere giornalistico nell’epoca meloniana? Anche se per la fatica di salire fino all’ultimo piano, senza ascensore, c’è chi scherza: “La dovevano chiamare Giornaliste italiane in forma”. Tra i primi ad arrivare c’è il ministro del Mare Nello Musumeci, attorniato dalla portavoce Silvia Cirocchi, compagna di Gianni Alemanno, tra le aderenti a questa alcova di professioniste dell’informazione etichettate come sovraniste, un termine “che rifiutiamo. Trovo sia un fallimento quando di un giornalista si dice di destra o di sinistra. Scegliamo solo quelle brave”, dirà la giornalista Mediaset Ida Molaro, tra le promotrici dell’associazione.

