Come sarà composto il prossimo parlamento europeo? Le proiezioni

NEW Europe Elects EU Parliament seat projection for @EURACTIV 19 days ahead of the first EU election day. #EP2024



Centre-right EPP: 182 (-1)

Centre-left: S&D: 134 (-6)

Liberal RE: 85 (-1)

National-cons. ECR: 83 (-3)

Right-wing ID: 83 (-1)

Greens/EFA: 54 (+6)

Left: 43 (-1)

