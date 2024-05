L'ultimo sintomo della deriva del Ppe viene dalla Croazia

Bruxelles. Il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, ieri si è assicurato un terzo mandato alla testa del paese dopo aver trovato 78 deputati pronti a sostenerlo, nonostante il calo di sostegno alle elezioni legislative di aprile. Ma il prezzo da pagare per il leader conservatore dell’Unione democratica croata è un’alleanza con un partito nazionalista di estrema destra, il Movimento patriottico, contrario all’ingresso nell’euro, scettico sul sostegno militare all’Ucraina e ultra reazionario sui diritti civili e i migranti. E’ l’ennesimo caso di un partito del Ppe che sceglie di allearsi con l’estrema destra pur di restare al potere un po’ ovunque nell’Unione europea. Lo stesso Partito popolare europeo la scorsa settimana non ha voluto firmare una dichiarazione comune “a difesa della democrazia” con il Partito socialista europeo, i liberali di Renew e i Verdi per impegnarsi a rifiutare la normalizzazione e la cooperazione con estrema destra e partiti estremisti. Lo scivolamento del Ppe verso la linea rossa che definisce il tradizionale “cordone sanitario” contro i partiti anti europei e nazionalisti è confermato dalla sua Spitzenkandidat per la presidenza della Commissione: pur rifiutando di collaborare con l’estrema destra (“gli amici di Putin”, come li definisce), Ursula von der Leyen lascia la porta aperta a una cooperazione con il gruppo sovranista dei Conservatori e riformisti europei (Ecr).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE