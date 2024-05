Von der Leyen lascia cadere il veto agli antieuropei: sì all'Ecr

Bruxelles. Il primo dibattito tra Spitzenkandidat in vista delle elezioni europee del 6-9 giugno si è fatto notare soprattutto per la noia e il poco interesse suscitato, tranne per alcuni secondi, quando Ursula von der Leyen, candidata del Partito popolare europeo per un secondo mandato come presidente della Commissione, si è lasciata sfuggire quella che può trasformarsi in una bomba politica per lei e per l’Unione europea. Messa sotto pressione, per la prima volta dall’inizio della campagna elettorale, von der Leyen ha aperto le porte a una cooperazione con il gruppo sovranista dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), non solo le sue componenti considerate più pragmatiche come Fratelli d’Italia, ma anche i partiti dell’estrema destra nazionalista infrequentabili. “È pronta a collaborare con gli spagnoli di Vox, i francesi di Reconquete! e i polacchi del PiS?”, ha chiesto il candidato dei Verdi, Bas Eickhout. Von der Leyen ha cercato di parlare d’altro. Poi la moderatrice ha insistito: “La domanda è se è aperta alla cooperazione con l’Ecr nella prossima legislatura”. “Dipende molto da come è la composizione del Parlamento e da chi è in quale gruppo”, ha risposto von der Leyen. Gelo nella sala. La presidente della Commissione ha rotto il cordone sanitario che da sempre circonda le destre estreme nell’Ue. Ha anche violato la promessa di lavorare solo con chi è pro Ucraina, pro democrazia e pro Europa. Il leader di Vox, Sebastian Abascal, è un nostalgico franchista. Quello di Reconquete!, Eric Zemmour, è un ammiratore di Vladimir Putin. Il governo del PiS è stato sanzionato dalla Commissione per le violazioni sistemiche dello stato di diritto. La sbandata a destra di von der Leyen e del suo Ppe potrebbe costarle il posto.



