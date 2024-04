Non solo PfizerGate: tutti i guai di Ursula von der Leyen

La presidente della Commissione non è formalmente indagata nell'inchiesta sui negoziati con Pfizer per l'acquisto di vaccini contro il Covid, ma la notizia si somma a molti altri piccoli scandali. Sullo sfondo c'è la candidatura per il secondo mandato

Bruxelles. “Non abbiamo commenti specifici da fare”, ha detto una portavoce della Commissione, dopo che Politico.eu ha rivelato che l'Ufficio del procuratore europeo sta indagando su potenziali reati legati ai negoziati tra Ursula von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, per l'acquisto di vaccini contro il Covid nel corso del 2021. L'indagine è stata trasferita al procuratore europeo dalla procura di Liegi, che si era attivata lo scorso anno dopo una denuncia presentata da un lobbista belga vicino ai no-vax, Frédéric Baldan, a cui si sono aggiunti i governi di Polonia e Ungheria. Secondo Politico.eu, l'inchiesta su von der Leyen riguarderebbe le ipotesi di reato sono "interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di sms, corruzione e conflitto di interesse". Tutto nasce dalle rivelazioni del New York Times, al quale von der Leyen aveva rivelato di aver negoziato con Bourla i vaccini Pfizer attraverso scambi di sms. La Commissione si è sempre rifiutata di rivelare il contenuto dei messaggi sms. Il valore complessivo degli acquisti di vaccini è valutato a 20 miliardi di euro. I governi di Varsavia e Budapest sono intervenuti perché in conflitto con la Commissione sull'ammontare del loro contributo per comprare i vaccini (il nuovo governo di Donald Tusk ha tuttavia annunciato che intende ritirarsi dal caso). La presidente della Commissione non è formalmente indagata. Ma la notizia dell'inchiesta dell'Ufficio del procuratore europeo costituisce l'ennesimo guaio per von der Leyen, nel momento in cui è impegnata nella campagna per la sua rielezione come presidente della Commissione.