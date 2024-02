Von der Leyen sceglie un inviato per le Piccole medie imprese per ingraziarsi la sua Cdu

Secondo alcuni dietro la nomina di Markus Pieper come "inviato dell'UE per le Piccole e medie imprese" da parte della presidente della Commissione Ue, vi sarebbe un accordo per garantire il sostegno della Cdu al suo secondo mandato. La procedura di selezione ha sollevato non pochi dubbi

Bruxelles. Ursula von der Leyen ha regalato un incarico da 20 mila euro al mese a un eurodeputato della Cdu per garantirsi il sostegno del suo partito per un secondo mandato? L’interrogativo ha iniziato a circolare dentro la Commissione e al Parlamento europeo, dopo la nomina il 31 gennaio del tedesco Markus Pieper a “inviato dell’Ue per le Piccole e medie imprese”. La tempistica e le modalità sollevano sospetti di un colpo di mano di von der Leyen. Pieper non era il candidato che aveva ottenuto la valutazione migliore dai comitati di selezione indipendenti interni ed esterni alla Commissione. Non era nemmeno il candidato indicato dal commissario responsabile, Thierry Breton. La decisione è stata di von der Leyen, senza discussione preventiva tra commissari o tra loro i capi-gabinetto. La presidente della Commissione è dello stesso partito di Pieper. La nomina è avvenuta tre settimane prima che la Cdu, dove von der Leyen non è particolarmente amata, esprimesse il sostegno per un secondo mandato.