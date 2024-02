Le divisioni dell'Ue sulle parole da usare con Israele e i due fronti inconciliabili

Bruxelles. Al Consiglio Affari esteri lunedì, l’Alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, ha criticato l’Ungheria per il mancato accordo su una dichiarazione comune per chiedere a Israele di non procedere con l’offensiva contro Hamas a Rafah e “una pausa umanitaria immediata che porti a un cessate il fuoco sostenibile” a Gaza. “Questa dichiarazione è stata sostenuta da ventisei” paesi, ha detto Borrell. Il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó, è stato l’unico a mettere il veto, come accade regolarmente sull’Ucraina. L’Ungheria ha anche bloccato le sanzioni dell’Ue contro i cosiddetti “coloni violenti” in Cisgiordania. Ma i veti di Viktor Orbán non sono sufficienti a spiegare l’irrilevanza dell’Ue in medio oriente. Dall’attacco di Hamas del 7 ottobre, i ventisette sono profondamente spaccati, con due gruppi che si contrappongono: i pro e i contro Israele. Al Consiglio europeo del 21 e 22 marzo i capi di stato e di governo cercheranno di trovare una nuova posizione comune sul medio oriente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE