Yulia Navalnaya al Parlamento europeo: le mie proposte a nome della Russia di Navalny

“Putin ha ucciso mio marito. Ha dimostrato che non gli interessano le linee rosse. Per questo dobbiamo agire”, dice la moglie del dissidente russo a Bruxelles

Pubblichiamo il discorso di Yulia Navalnaya, moglie di Alexey Navaly, al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea.

"Signor alto rappresentante, signore e signori, grazie per l’opportunità di parlare. Vorrei che questo incontro avvenisse in circostanze diverse. Ma la verità è che sono qui perché tre giorni fa Vladimir Putin ha ucciso mio marito, Alexei Navalny. Ha ucciso la persona a me più vicina, ha ucciso il padre dei miei figli, ha ucciso metà del mio cuore e metà della mia anima. Da qualche parte in una lontana prigione siberiana, oltre il Circolo Polare Artico, in un inverno eterno, Putin non ha solo ucciso mio marito, Alexei Navalny. Ha anche cercato di distruggere le speranze di milioni di persone russe. Ha ucciso il simbolo della forza, del coraggio e della resistenza. I tragici eventi degli ultimi tre anni si sono svolti sotto gli occhi di tutto il mondo, proprio sotto i nostri occhi.

Non posso dire che non l’abbiate visto, che vi siate voltati dall’altra parte o che siate rimasti indifferenti. No, avete guardato, avete pubblicato dichiarazioni, avete detto la verità delle cose. E ve ne sono grata. Rappresentanti dell’Unione europea hanno assistito alle udienze del tribunale di Alexei. La diplomazia europea ha espresso il proprio sostegno ai prigionieri politici. Si è trattato di dichiarazioni forti e importanti, che spesso citavano linee rosse che Putin non può oltrepassare. Ma purtroppo non sono state sufficienti. Putin vive in un mondo diverso, non gli interessano le linee rosse. Quante altre linee rosse, tracciate con il sangue, devono esserci? Mia figlia, nostra figlia Darya, ha parlato al Parlamento europeo due anni fa. Ha ricevuto il Premio Sakharov a nome di suo padre e ha detto, cito: “Anni di flirt con Putin gli hanno fatto capire che per aumentare i suoi ascolti... può scatenare una guerra”. Questo è stato detto nel dicembre 2021, due mesi prima della guerra. Darya aveva solo vent’anni all’epoca e tutto le era chiaro. Putin ha effettivamente iniziato una guerra. Putin ha ucciso mio marito, il padre di Darya. Putin ha dimostrato che non si può negoziare nulla, non capisce il linguaggio della diplomazia e non riconosce alcuna regola del gioco. Quindi, dovremmo anche noi smettere di giocare secondo le regole questa volta? Invece di fare dichiarazioni... dobbiamo agire. Non promettiamo l’impossibile, non passiamo anni a discutere, ma facciamo qualcosa. Oggi farò diverse proposte di questo tipo, ma prima voglio spiegare perché le faccio. Mio marito è stato un eroe ed è morto da eroe nella lotta per la libertà. Ma era anche un politico di talento. Ha partecipato alle elezioni. Ha formulato idee per il futuro del nostro paese. Con queste idee ha ispirato milioni di persone. Ha fondato una potente organizzazione politica, la Fondazione anticorruzione. Questa organizzazione non è scomparsa, queste persone non sono scomparse e, soprattutto, queste idee non sono scomparse. Perché un’idea non può essere torturata in prigione. Un’idea non può essere avvelenata con il “Novichok”. Oggi ho rilasciato un messaggio ai sostenitori di Alexei, affermando che continuerò il suo lavoro. Farò di tutto per garantire che l’inimmaginabile sacrificio di Alexei non sia vano. E questo si può ottenere solo in un modo: facendo in modo che la sua idea prevalga. Che cos’è questa idea? È molto semplice.

L’idea che la Russia possa essere un normale paese europeo. Proprio come il vostro. Un paese democratico e pacifico. Un paese in cui i conflitti politici si risolvono con elezioni regolari – non con prigioni, né con veleni, né con pallottole. Capisco che tutto questo possa sembrarvi noioso, perché voi avete già tutto questo. E lo date per scontato. Ma il popolo russo non ce l’ha; Putin glielo ha rubato. L’ha rubato insieme a tutto il denaro ricavato dalla vendita di petrolio e gas, insieme alla speranza per il futuro, insieme alla libertà. Continuerò il lavoro di Alexei Navalny. La Russia libera, pacifica, felice, la bella Russia del futuro che mio marito sognava, ci serve più che mai. Esattamente come l’aveva immaginata Alexei Navalny. Piena di dignità, giustizia e amore. È importante per me rivolgermi ai rappresentanti di tutti i paesi europei. Perché la nostra “Bella Russia del futuro” è un paese europeo. Dato che ho citato il discorso di Darya, citerò di nuovo lei e Alexei. Lei ha detto: “Quando ho chiesto a mio padre: ‘Cosa vuoi che dica davanti al Parlamento europeo?’, lui mi ha risposto: ‘Di’ che nessuno può osare equiparare la Russia a Putin’: Putin non è la Russia. La Russia non è Putin. Oggi, decine di migliaia di persone in tutta la Russia stanno portando fiori a memoriali improvvisati. Vengono picchiati e arrestati dalla polizia, ma continuano a manifestare. Questa è la Russia. La Russia di Alexei Navalny. E io presento le mie proposte a nome della Russia di Navalny. Primo. Putin ha ucciso mio marito esattamente un mese prima delle cosiddette elezioni. Queste elezioni sono false, ma Putin ne ha comunque bisogno – per la propaganda. Vuole far credere al mondo che tutti in Russia lo sostengono e lo ammirano. Non credete a questa propaganda. Non riconoscete queste elezioni. Un presidente che uccide il suo principale avversario politico non è legittimo per definizione. Imponete sanzioni. Punite i suoi cosiddetti “rappresentanti di fiducia” – circa 500 persone, celebrità, cantanti, attori che sostengono e fanno campagna elettorale per Putin e aiutano il suo regime assassino a sopravvivere. Se amano così tanto Putin, come mai le loro case e ville, i loro figli e le loro mogli sono qui, in Europa.



Secondo. La base del regime di Putin è la corruzione. Putin stesso è probabilmente la persona più ricca del mondo. Tutti i suoi amici sono miliardari. E tutti sfruttano quello che l’Europa considera il suo punto di forza: lo Stato di diritto. Sì, avete imposto sanzioni ad alcuni di loro. Ma i miliardari hanno sofferto poco: hanno assunto i migliori avvocati e trasferito tutto ciò che possiedono alle loro famiglie e ai loro amici. Non è più loro, quindi non può essere sequestrato. Sembra sbagliato, non è vero? La villa dell’ex moglie di Vladimir Putin, Lyudmila, a Biarritz, in Francia, acquistata con denaro corrotto, non è ancora stata arrestata! Gli amici di Putin stanno semplicemente ridendo di voi. Se la legge non permette di punire i criminali di guerra e gli assassini, allora è rotta. Deve essere cambiata. I colleghi di Alexei della Fondazione anticorruzione indagano da 12 anni sulle connessioni corrotte della cerchia ristretta di Putin. Possono guidarvi su tutto: sanno dove, cosa e chi ha rubato miliardi al popolo russo. E dove li nascondono. Chiedete la loro assistenza. Create un organismo speciale che indaghi sulle connessioni informali, sui movimenti di denaro e sui veri proprietari. Facciamo in modo che gli amici di Putin soffrano davvero e paghino per tutto. Per i crimini, per le sofferenze, per la terribile guerra d’aggressione che hanno iniziato contro l’Ucraina.

Terzo. È molto importante: fare sempre la distinzione tra Putin e la Russia. Le persone che scappano dalla guerra e dalla dittatura non sono vostri nemici. Hanno bisogno di solidarietà e protezione. Non devono essere puniti, ma aiutati. È necessario un meccanismo come una moderna Commissione Nansen. Queste stesse persone un giorno diventeranno parte della Bella Russia del futuro. Vogliono aiutare la Russia a diventare un paese normale per poter tornare a casa. E voi dovreste aiutarli. Un’ultima cosa. Mentre parliamo, il corpo di Alexei non è ancora stato restituito alla madre. I criminali stanno coprendo i loro crimini. Non lasciateli scappare un’altra volta. Grazie per l’attenzione e per l’opportunità di parlare. Non ci arrendiamo, continueremo a lottare. Il vostro sostegno è fondamentale.