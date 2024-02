Von der Leyen sposta a destra la campagna elettorale: "Il Ppe attrarrà anche membri di Ecr"

Ursula von der Leyen non è più "super partes". La presidente della Commissione europea abbandona il suo ruolo di arbitro, si butta in campagna elettorale e nella sua prima conferenza stampa disegna nuove possibili alleanze. “A ogni elezione cambiano i gruppi e le composizioni delle maggioranze”, ammette candidamente la tedesca, che aggiunge: “Non so come sarà formato Ecr dopo le prossime elezioni ma è possibile che alcuni partiti escano da Ecr per unirsi al Ppe". Una risposta che spalanca le porte a molteplici possibilità, a Bruxelles come a Roma.

