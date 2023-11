“Sì, l'estrema destra sarà sempre avversaria del Ppe”. Parla Manfred Weber

Bruxelles. Meloni sì, Le Pen no e per Salvini garantisca Meloni: queste le pagelle delle possibili alleanze del Ppe per le prossime elezioni europee secondo il suo leader Manfred Weber che al Foglio spiega i criteri della sua scrematura. Weber traccia un solco netto sul terreno delle destre europee per dividere quelli da cui stare alla larga da quelli con cui si può pensare di lavorare assieme. “La nostra è una linea chiara, fatta dalla congiunzione di tre punti fondamentali e irrinunciabili: per stare con noi bisogna essere pro Europa, pro Ucraina e Israele e garanti dello stato di diritto”, spiega il leader del Ppe. Secondo Weber al di là del solco, piantati nel campo degli impresentabili, ci sono “i tedeschi dell’AfD e il Rassemblement National di Marine Le Pen”. Ma sulla Lega silenzio.

